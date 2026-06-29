Oh p****t Laurent ! Espace étincelle Bergerac

Bergerac

Oh p****t Laurent !

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-02 22:00:00

Date(s) :

2027-04-02

Laurent Baffie revient en force avec un nouveau spectacle hilarant où il parle de sa vie, des années Ardisson, des vannes trop trashs coupées au montage, de sexualité, de zoologie, et de tout ce qui peut être prétexte à rire. Le sniper de légende, qui dégaine plus vite que son ombre, tire à balles réelles, et les sketchs aujourd’hui indiffusables à la télé s’enchaînent pour le plus grand plaisir de son public qui ne demande que ça.

Il paraît qu’on ne peut plus rien dire ? C’est ce qu’on va voir…

Sur réservation .

Espace étincelle 1 Allée Lucien Videau Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 72 12 communication@centre-evenementiel.fr

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English : Oh p****t Laurent !

L’événement Oh p****t Laurent ! Bergerac a été mis à jour le 2026-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides