Okali Place de la Mairie Rennes Samedi 15 août, 20h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Concert – Afro, trip-hop]

Okali oscille entre les frontières du rock, de l’afro et du trip-hop. Portés par la signification de leur nom « faire attention à l’autre », le duo d’artistes créer une ambiance scénique et musicale vaporeuse et entraînante. En mélangeant l’anglais, l’eton, le zoulou et le français, il vous transporte dans un moment suspendu et une expérience onirique. Avec des thématiques qui abordent la fragilité, l’identité ou encore l’espoir, Okali marche à la rencontre du public en faisant la promesse de mettre au centre de leur projet musical l’empathie et l’écoute.

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-15T20:15:00.000+02:00

Fin : 2026-08-15T21:15:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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