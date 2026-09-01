Oktoberfest à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

Informations pratiques

Loireauxence

Oktoberfest à Ô’Bart

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Venez profiter d’une soirée Oktoberfest à Ô Bart le vendredi 25 septembre.

Bières et déco bavaroise. .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com

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English :

Come enjoy an Oktoberfest night at %E0 %D4 Bart on Friday, September 25.

L’événement Oktoberfest à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis