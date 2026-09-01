UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loireauxence

Oktoberfest à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

vendredi 25 septembre 2026 · Ô'Bart · Loireauxence

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Ô'Bart
Adresse
431 Rue du Général de Gaulle
Ville
44370 Loireauxence
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Loireauxence

Oktoberfest à Ô’Bart

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Venez profiter d’une soirée Oktoberfest à Ô Bart le vendredi 25 septembre.
Bières et déco bavaroise.   .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87  o.b.art.44370@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy an Oktoberfest night at %E0 %D4 Bart on Friday, September 25.

L’événement Oktoberfest à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-31 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Loireauxence (Loire-Atlantique)