Oktoberfest Marlenheim
samedi 19 septembre 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Oktoberfest
Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les Sapeurs Pompiers de Marlenheim organisent une Oktoberfest le samedi 19 septembre 2026 à 19h30 à la Salle des Roseaux.
Ouverture des portes pour 19h00, musique d’ambiance jusqu’à 21h00 suivi du concert du groupe LES SCHATZI.
Petite restauration également sur place Knack, portion de frites, bretzel et dessert.
Tarif 25€ comprenant l’entrée, repas, café , dessert et une boisson 25cl bière ou soft hors vin et apéritif.
12€ l’entrée seule. .
Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 86 67 55 89 amicalespm18@gmail.com
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English :
L’événement Oktoberfest Marlenheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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