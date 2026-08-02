OLA TUNJI, Release Party au 38Riv Jazz Club – JSS26 38Riv Jazz Club Paris

Informations pratiques

Le quartet bruxellois OLA TUNJI se réunit autour de la saxophoniste Ornella Noulet et d’une même passion pour la dimension spirituelle du jazz. Le 16 octobre, date de release officielle de leur premier album sur WERF Records, iels auront l’honneur d’être présent.e.s dans le prestigieux club du 38Riv afin de fêter cette sortie avec le public présent. Puisant dans l’héritage de John Coltrane et de ses contemporains, leur musique explore l’improvisation comme expression et lien. Passant souvent de textures épurées à des passages plus denses, leurs voix individuelles émergent, tout en restant intégrées à un flux plus vaste. La musique s’apparente moins à une succession de morceaux qu’à un processus continu. Sur scène, OLA TUNJI crée une atmosphère immersive qui s’apparente à une transe : une expérience spéciale pour le public.

Line-up : Ornella Noulet : saxophones ; Oscar Teruel : piano ; Anthony Jouravsky : contrebasse ; Egon Wolfson : batterie ;

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz spirituel — Le quartet bruxellois OLA TUNJI, dirigé par la saxophoniste Ornella Noulet, célèbre la sortie de son premier album en fusionnant improvisation et héritage coltranien.

Le vendredi 16 octobre 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 16 octobre 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 26€ à 29€

Tarif sur place : 29€ à 32€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T00:30:00+02:00

fin : 2026-10-17T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-16T19:30:00+02:00_2026-10-16T20:30:00+02:00;2026-10-16T21:30:00+02:00_2026-10-16T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/concerts/ola-tunji contact@38riv.com



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