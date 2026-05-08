Olga Amelchenko Quintet ‘Before the Dawn’ JASS CLUB PARIS Paris
Olga Amelchenko Quintet ‘Before the Dawn’ JASS CLUB PARIS Paris vendredi 3 juillet 2026.
Porté par des artistes reconnus de la scène parisienne, le projet explore les œuvres de grands poètes à travers des compositions originales qui épousent le rythme et la musicalité des textes.
Entre intensité, délicatesse et contrastes, chaque pièce tisse un dialogue profond entre mots et sons, offrant une expérience sensible où l’émotion poétique prend vie sur scène.
Olga Amelchenko / saxophone
Charlotte Wassy / voix
Enzo Carniel / piano
Viktor Nyberg / contrebasse
Nicolas Charlier / batterie
Le quintet Helicon dirigé par la saxophoniste Olga Amelchenko propose un concert où le jazz se mêle intimement à la poésie.
Le vendredi 03 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-03T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T19:30:00+02:00_2026-07-03T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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