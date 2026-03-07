Les mélodies de LIFE AS IT IS sentent le soleil, la mer et la liberté. Elles oscillent entre la joie pure, la sérénité et cette petite « saudade » qu’ont les insulaires dans le cœur. Elles transportent l’auditeur au fil de rythmes chaloupés qui vont du Brésil à la Caraïbe, en passant par l’Océan Indien, terre chère au cœur d’Olivier Ker Ourio. Toutes les chansons ont été imaginées sur guitare classique, instrument central de l’album. Pour les interpréter, Olivier Ker Ourio s’est entouré de Mathis Cordier, jeune prodige guyanais marquisien réunionnais de 22 ans, qui restitue avec brio l’esprit des compositions tout en y apportant son style personnel et une saveur insulaire qui résonne avec les racines créoles de l’album.

La section rythmique, fidèle et talentueuse, est assurée par André Charlier et Benoît Sourisse, duo de musiciens expérimentés et complices de longue date, dont l’écoute et la musicalité apportent à chaque titre une profondeur et une énergie rare.

“LIFE AS IT IS” est un album qui respire la liberté, le partage et le voyage intérieur, un univers musical à la fois chaleureux et ensoleillé, qui invite l’auditeur à larguer les amarres et à se laisser porter par les sons, les couleurs et les émotions.

Du Brésil à l’océan Indien, Olivier Ker Ourio nous embarque pour un voyage musical ensoleillé où la joie et la saudade voguent main dans la main.

Le vendredi 29 mai 2026

de 19h30 à 21h00

payant Tarif réduit – Demandeurs d’emploi, – 26 ans, étudiants de conservatoire / écoles de musique : 13 EUR

Tarif Web : 25 EUR

Tarif Adhérents Paris Jazz Club – sur présentation d’un justificatif : 20 EUR

Tarif sur place : 30 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

