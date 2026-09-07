Olivier Rolin présente « La Guerre éternelle », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Olivier Rolin présente « La Guerre éternelle » Mercredi 16 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:59:00+02:00

Une plongée dans l’histoire de la destruction des villes, depuis Carthage, un siècle et demi avant notre ère, jusqu’à Marioupol et Gaza de nos jours.

Malgré les trente-trois siècles nous séparent, la guerre de Troie est encore présente dans nos mémoires grâce à l’Iliade. Elle est éternelle en ce sens, mais aussi à travers

ses multiples violences. Pour écrire ce livre, l’auteur a visité, dans l’actuelle Turquie, les lieux de cette guerre inaugurale.

Olivier Rolin a écrit plus d’une vingtaine de récits de voyage, essais et romans, dont récemment, aux Éditions Gallimard, Extérieur monde et Vider les lieux.

Venez découvrir « La Guerre éternelle » publié aux Éditions Gallimard.

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-olivier-rolin-presente-la-guerre-eternelle-1998636850622 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782073121349-la-guerre-eternelle-olivier-rolin/ »}]

Une plongée dans l’histoire de la destruction des villes, depuis Carthage, un siècle et demi avant notre ère, jusqu’à Marioupol et Gaza de nos jours. Malgré les trente-trois siècles nou … Rencontre-Dédicace