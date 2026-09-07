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Olivier Rolin présente « La Guerre éternelle », Librairie Gallimard, Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Librairie Gallimard · Paris

Olivier Rolin présente « La Guerre éternelle », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Librairie Gallimard
Adresse
15, boulevard Raspail,Paris
Ville
75007 Paris
Département
Paris

Olivier Rolin présente « La Guerre éternelle » Mercredi 16 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-16T19:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:59:00+02:00

Une plongée dans l’histoire de la destruction des villes, depuis Carthage, un siècle et demi avant notre ère, jusqu’à Marioupol et Gaza de nos jours.

Malgré les trente-trois siècles nous séparent, la guerre de Troie est encore présente dans nos mémoires grâce à l’Iliade. Elle est éternelle en ce sens, mais aussi à travers
ses multiples violences. Pour écrire ce livre, l’auteur a visité, dans l’actuelle Turquie, les lieux de cette guerre inaugurale.

Olivier Rolin a écrit plus d’une vingtaine de récits de voyage, essais et romans, dont récemment, aux Éditions Gallimard, Extérieur monde et Vider les lieux.

Venez découvrir « La Guerre éternelle » publié aux Éditions Gallimard.

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-olivier-rolin-presente-la-guerre-eternelle-1998636850622 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782073121349-la-guerre-eternelle-olivier-rolin/ »}]
Une plongée dans l’histoire de la destruction des villes, depuis Carthage, un siècle et demi avant notre ère, jusqu’à Marioupol et Gaza de nos jours. Malgré les trente-trois siècles nou … Rencontre-Dédicace

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