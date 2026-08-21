Olympiade de la lecture, Médiathèque Condorcet, Viry-Châtillon

Informations pratiques

Olympiade de la lecture Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Condorcet Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Un moment ludique pour célébrer les livres tout en s’amusant

Médiathèque Condorcet 21 rue Maurice-Sabatier 91170 Viry-Chatillon Viry-Châtillon 91170 Quartier Centre Ville Essonne Île-de-France 01 69 12 64 50 https://www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr https://www.facebook.com/mediathequesvirychatillon [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 12 64 50 »}] Accès Bus DM4, DM5, Pass’partout (arrêt mairie ou château)

Biblis en folie 2026

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