Olympique de Marseille Saison 2026 2027 Vélodrome Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Olympique de Marseille Saison 2026 2027

Du mois d’août 2025 au mois de juin 2026

Dates et horaires non définitifs Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-08-22 2026-09-05 2026-09-19 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-21 2026-12-05 2027-01-15 2027-01-30 2027-03-13 2027-03-20 2027-04-10 2027-04-24 2027-05-29

Les grands rendez-vous de l’Olympique de Marseille se passent au stade Vélodrome !

De passage dans la cité phocéenne ou marseillais en quête d’une expérience incontournable de la ville ?



Nous vous recommandons d’aller vivre un match au cœur du volcan marseillais où l’ambiance unique et la ferveur des supporters marseillais créent une expérience inoubliable.



Rejoignez le peuple bleu et blanc ! .

Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

All Olympique de Marseille’s major events take place at the Stade Vélodrome!

L’événement Olympique de Marseille Saison 2026 2027 Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille