Ombre Théâtre Les Bernardines Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Ombre

Mercredi 14 octobre 2026 à partir de 19h.

Jeudi 15 octobre 2026 à partir de 14h30 et à partir de 19h.

Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 19h. Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 19:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16

Ecrit et mis en scène par Anthony Diaz, ce conte, où cirque et marionnettes s’entrelacent, rappelle avec la légèreté d’une plume qu’il faut parfois tomber pour mieux se relever.

Plume rêve de s’envoler et de toucher le ciel. Elle a beau essayer, elle n’y arrive pas et à l’école tout le monde rigole. Elle commence à douter, son corps se fait lourd et vacille sous le poids de l’incertitude et des quolibets. La voilà à terre, comme terrassée, son désir mordant la poussière. Mais il suffit de quelques mots d’encouragement chuchotés à l’oreille par des voix amies, pour que l’élan revienne et avec lui l’envie de se (re)mettre debout. Délicatement manipulée par trois marionnettistes, Plume reprend vie sous nos yeux et s’élance, circassienne légère sur sa corde volante, de l’ombre vers la lumière.







Spectacle par la Compagnie A Kan la Dériv’

Jeu et manipulation Marilou Courtois, Marjorie Efther, Mélys

Marionnettes Francesca Testi

Mise en scène, texte, scénographie Anthony Diaz .

Théâtre Les Bernardines 17 Boulevard Garibaldi Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Written and directed by Anthony Diaz, this tale—in which circus and puppetry intertwine—reminds us, with the lightness of a writer’s touch, that sometimes we have to fall in order to get back up again.

L’événement Ombre Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille