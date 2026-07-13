Ombrée Soleil Objets insolites Combrée Plan d’eau Ombrée d’Anjou

Informations pratiques

Ombrée d’Anjou

Ombrée Soleil Objets insolites Combrée

Plan d’eau Combrée Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:30:00

fin : 2026-07-27 12:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27

Activité Objets insolites proposée au plan d’eau de Combrée, le 13 et 27 Juillet 2026.

Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !

Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.

Parcours d’obstacles.

Prévoir une bouteille d’eau.

Activité déplacée à la salle des sports (rue du Maine) si canicule

Gratuit .

Plan d’eau Combrée Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Unusual Objects event, taking place at the Combrée lake on July 13 and 27, 2026.

L’événement Ombrée Soleil Objets insolites Combrée Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Anjou bleu