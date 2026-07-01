Ombrée Soleil Parcours Éveil nature Pouancé Étang Saint Aubin Ombrée d’Anjou
jeudi 16 juillet 2026 · Étang Saint Aubin · Ombrée d'Anjou
Informations pratiques
Ombrée d’Anjou
Ombrée Soleil Parcours Éveil nature Pouancé
Étang Saint Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Activité parcours Éveil nature proposée pour les tous petits à l’étang Saint Aubin le 16 Juillet 2026.
Pour sa 9ème édition, le programme Ombrée Soleil sera une nouvelle fois varié aussi bien pour les petits que pour les grands ! Animations sportives bol d’oxygène , animations culturelles bain de lecture , spectacles, visites, baignades… Un beau programme pour profiter de l’été à Ombrée d’Anjou !
Animations sportives gratuites proposées par la commune d’Ombrée d’Anjou.
Une animation de découverte corporelle en pleine nature, en partenariat avec les médiathèques et le RPE, pour éveiller les tous-petits, entre imaginaire , nature et mouvement.
Inscription obligatoire (20 places)
Gratuit. .
Étang Saint Aubin Pouancé Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 35 19 info@ombreedanjou.fr
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English :
Nature Discovery Trail activity for toddlers at the Saint Aubin Pond on July 16, 2026.
L’événement Ombrée Soleil Parcours Éveil nature Pouancé Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Anjou bleu
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