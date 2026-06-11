Informations pratiques

De quoi ça parle ?

Le 3 décembre 1926, près de l’étang mystérieux de Silent Pool, la voiture de la jeune romancière est retrouvée accidentée, sans aucune trace de sa propriétaire.

L’inspecteur Kenward et son adjointe Hastings mènent l’enquête. Enlèvement ? Meurtre ? Disparition volontaire ? Chaque indice sème le doute. Les interrogatoires se succèdent : une fidèle gouvernante, un mari adultère, une amie désespérée, un éditeur véreux ! Oserez-vous percer le mystère ?

L’avis de la rédaction

C’est cette anecdote réelle qui est l’objet de cette pièce follement drôle. Brillamment mis en scène grâce à de savants panneaux qui tournent sur eux-mêmes pour faire évoluer les décors, « Silent Pool » nous embarque dans une enquête dynamique, qui laisse peu de temps mort. La force du spectacle réside surtout dans son duo d’inspecteurs mené par l’épatant Drys Penthier, qui nous régale avec son jeu de sourcils qui n’est pas sans rappeler celui d’OSS 117, incarné par Jean Dujardin.

Le texte bourré de références aux romans de celle que l’on surnommait la « Reine du crime » est aussi léger qu’un nuage de lait dans une tasse de thé earl grey. En somme, voilà un vaudeville rafraîchissant, et porté par une troupe pleine de malice !

Khadija M.

La distribution

Auteur.ices Carla Girod, Axel Stein-Kurdzielewicz, Drys Penthier

Mise en scène David Legras et Axel Stein-Kurdzielewicz

Avec Camille Delpech, Drys Penthier, Emilien Raineau, Justine Marçais, Carla Girod, Axel Stein-Kurdzielewicz et avec la Voix de Valérie Français

Création lumières Martin Gandrillon

Compositeur Laurent Labruyère

Décors David Legras, Jacques Poix Terrier, Thalie Amossé

Costumes Jérôme Ragon

Production Compagnie des Ballons Rouges

Durée 1h30

Prenez une autrice à succès à l’imagination débordante qui disparait, deux enquêteurs un peu loufoques et des suspects qui mentent très mal : vous obtiendrez la formidable enquête théâtrale actuellement jouée sur les planches du théâtre du Lucernaire.

Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

dimanche

de 18h00 à 19h30

mercredi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T00:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-10T21:00:00+02:00_2026-06-10T22:30:00+02:00;2026-06-12T21:00:00+02:00_2026-06-12T22:30:00+02:00;2026-06-13T21:00:00+02:00_2026-06-13T22:30:00+02:00;2026-06-14T18:00:00+02:00_2026-06-14T19:30:00+02:00;2026-06-17T21:00:00+02:00_2026-06-17T22:30:00+02:00;2026-06-19T21:00:00+02:00_2026-06-19T22:30:00+02:00;2026-06-20T21:00:00+02:00_2026-06-20T22:30:00+02:00;2026-06-21T18:00:00+02:00_2026-06-21T19:30:00+02:00;2026-06-24T21:00:00+02:00_2026-06-24T22:30:00+02:00;2026-06-26T21:00:00+02:00_2026-06-26T22:30:00+02:00;2026-06-27T21:00:00+02:00_2026-06-27T22:30:00+02:00;2026-06-28T18:00:00+02:00_2026-06-28T19:30:00+02:00;2026-07-01T21:00:00+02:00_2026-07-01T22:30:00+02:00;2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T22:30:00+02:00;2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00;2026-07-05T18:00:00+02:00_2026-07-05T19:30:00+02:00;2026-07-08T21:00:00+02:00_2026-07-08T22:30:00+02:00;2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T22:30:00+02:00;2026-07-11T21:00:00+02:00_2026-07-11T22:30:00+02:00;2026-07-12T18:00:00+02:00_2026-07-12T19:30:00+02:00;2026-07-15T21:00:00+02:00_2026-07-15T22:30:00+02:00;2026-07-17T21:00:00+02:00_2026-07-17T22:30:00+02:00;2026-07-18T21:00:00+02:00_2026-07-18T22:30:00+02:00;2026-07-19T18:00:00+02:00_2026-07-19T19:30:00+02:00;2026-07-22T21:00:00+02:00_2026-07-22T22:30:00+02:00;2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T22:30:00+02:00;2026-07-25T21:00:00+02:00_2026-07-25T22:30:00+02:00;2026-07-26T18:00:00+02:00_2026-07-26T19:30:00+02:00;2026-07-29T21:00:00+02:00_2026-07-29T22:30:00+02:00;2026-07-31T21:00:00+02:00_2026-07-31T22:30:00+02:00;2026-08-01T21:00:00+02:00_2026-08-01T22:30:00+02:00;2026-08-02T18:00:00+02:00_2026-08-02T19:30:00+02:00;2026-08-05T21:00:00+02:00_2026-08-05T22:30:00+02:00;2026-08-07T21:00:00+02:00_2026-08-07T22:30:00+02:00;2026-08-08T21:00:00+02:00_2026-08-08T22:30:00+02:00;2026-08-09T18:00:00+02:00_2026-08-09T19:30:00+02:00;2026-08-12T21:00:00+02:00_2026-08-12T22:30:00+02:00;2026-08-14T21:00:00+02:00_2026-08-14T22:30:00+02:00;2026-08-15T21:00:00+02:00_2026-08-15T22:30:00+02:00;2026-08-16T18:00:00+02:00_2026-08-16T19:30:00+02:00;2026-08-19T21:00:00+02:00_2026-08-19T22:30:00+02:00;2026-08-21T21:00:00+02:00_2026-08-21T22:30:00+02:00;2026-08-22T21:00:00+02:00_2026-08-22T22:30:00+02:00;2026-08-23T18:00:00+02:00_2026-08-23T19:30:00+02:00;2026-08-26T21:00:00+02:00_2026-08-26T22:30:00+02:00;2026-08-28T21:00:00+02:00_2026-08-28T22:30:00+02:00;2026-08-29T21:00:00+02:00_2026-08-29T22:30:00+02:00;2026-08-30T18:00:00+02:00_2026-08-30T19:30:00+02:00;2026-09-02T21:00:00+02:00_2026-09-02T22:30:00+02:00;2026-09-04T21:00:00+02:00_2026-09-04T22:30:00+02:00;2026-09-05T21:00:00+02:00_2026-09-05T22:30:00+02:00;2026-09-06T18:00:00+02:00_2026-09-06T19:30:00+02:00;2026-09-09T21:00:00+02:00_2026-09-09T22:30:00+02:00;2026-09-11T21:00:00+02:00_2026-09-11T22:30:00+02:00;2026-09-12T21:00:00+02:00_2026-09-12T22:30:00+02:00;2026-09-13T18:00:00+02:00_2026-09-13T19:30:00+02:00;2026-09-16T21:00:00+02:00_2026-09-16T22:30:00+02:00;2026-09-18T21:00:00+02:00_2026-09-18T22:30:00+02:00;2026-09-19T21:00:00+02:00_2026-09-19T22:30:00+02:00;2026-09-20T18:00:00+02:00_2026-09-20T19:30:00+02:00;2026-09-23T21:00:00+02:00_2026-09-23T22:30:00+02:00;2026-09-25T21:00:00+02:00_2026-09-25T22:30:00+02:00;2026-09-26T21:00:00+02:00_2026-09-26T22:30:00+02:00;2026-09-27T18:00:00+02:00_2026-09-27T19:30:00+02:00

Le Lucernaire 53 Rue Notre Dame des Champs 75006 Paris



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