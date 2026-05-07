On connaît la Chanson Clôture de saison • Théâtre de Cusset Théâtre de Cusset Cusset

Cusset

On connaît la Chanson Clôture de saison • Théâtre de Cusset

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:00:00

fin : 2026-06-02 22:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Atelier chant gratuit On connaît la chanson au Théâtre de Cusset préparez un moment musical collectif pour la cérémonie du 4 juin avec Arcosm. Ouvert à tous, sur inscription auprès du Théâtre de Cusset.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Free On connaît la chanson singing workshop at Théâtre de Cusset: prepare a collective musical moment for the June 4 ceremony with Arcosm. Open to all, registration required at Théâtre de Cusset.

L’événement On connaît la Chanson Clôture de saison • Théâtre de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-05-07 par Vichy Destinations