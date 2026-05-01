Retraite aux flambeaux • Cusset (03) Départ depuis la Place Victor-Hugo Cusset
Retraite aux flambeaux • Cusset (03) Départ depuis la Place Victor-Hugo Cusset mercredi 13 mai 2026.
Cusset
Retraite aux flambeaux • Cusset (03)
Départ depuis la Place Victor-Hugo Arrivée sur le Cours Lafayette Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13 21:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Rendez-vous le mercredi 13 mai à 20h30 sur le parvis de l’Hôtel de ville pour la distribution des lampions de la traditionnelle Retraite aux flambeaux.
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Départ depuis la Place Victor-Hugo Arrivée sur le Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
Join us on Wednesday May 13 at 8.30pm in front of the Town Hall for the distribution of lanterns for the traditional Torchlight Retreat.
L’événement Retraite aux flambeaux • Cusset (03) Cusset a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations
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