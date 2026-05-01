Retraite aux flambeaux • Cusset (03) Départ depuis la Place Victor-Hugo Cusset

Cusset

Retraite aux flambeaux • Cusset (03)

Départ depuis la Place Victor-Hugo Arrivée sur le Cours Lafayette Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13 21:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Rendez-vous le mercredi 13 mai à 20h30 sur le parvis de l’Hôtel de ville pour la distribution des lampions de la traditionnelle Retraite aux flambeaux.

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Départ depuis la Place Victor-Hugo Arrivée sur le Cours Lafayette Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

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English :

Join us on Wednesday May 13 at 8.30pm in front of the Town Hall for the distribution of lanterns for the traditional Torchlight Retreat.

L’événement Retraite aux flambeaux • Cusset (03) Cusset a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations