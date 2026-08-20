On joue ?!, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

On joue ?! Mercredi 18 novembre, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Entrée libre. Tout public à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

Grands joueurs ? Petits joueurs ? Entre découvertes et jeux classiques, un moment à partager en famille ou entre amis.

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