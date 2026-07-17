ON L’APPELAIT ROBIN DES BOIS, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

ON L’APPELAIT ROBIN DES BOIS 23 – 26 juillet Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T20:30:00+02:00 – 2026-07-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T20:00:00+02:00 – 2026-07-26T21:30:00+02:00

Hanté par son passé après une vie de crimes et de violence, Robin des Bois est laissé pour mort à l’issue d’un combat qu’il pensait être le dernier. Recueilli par une femme mystérieuse, il se voit offrir une ultime chance de rédemption…

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Michael Sarnoski | Par Michael Sarnoski Avec Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård

ON L’APPELAIT ROBIN DES BOIS