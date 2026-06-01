ON NE CHOSIT PAS SES VACANCES !! Puissalicon
ON NE CHOSIT PAS SES VACANCES !! Puissalicon vendredi 19 juin 2026.
Puissalicon
ON NE CHOSIT PAS SES VACANCES !!
Puissalicon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le vendredi 19 juin à 20h30, la troupe amateur du Théâtre de Pailhès, vous propose On ne chosit pas ses vacances !! à la salle du peuple.
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Puissalicon 34480 Hérault Occitanie +33 6 76 28 97 93
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English :
On Friday, June 19, at 8:30 p.m., the amateur theater troupe from the Théâtre de Pailhès will present *You Can’t Choose Your Vacation!!* at the Salle du Peuple.
L’événement ON NE CHOSIT PAS SES VACANCES !! Puissalicon a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT AVANT-MONTS
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