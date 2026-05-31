On the importance of being an Arab – Ahmed El Attar, Glob Théâtre – Bordeaux, Bordeaux

On the importance of being an Arab – Ahmed El Attar Vendredi 2 octobre, 00h00 Glob Théâtre – Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T00:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-02T00:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00

Artisan majeur du théâtre indépendant en Égypte, Ahmed El Attar vit entre Le Caire et Paris et offre, sur les scènes du monde, une performance originale, imprévisible et décalée, dans laquelle il se met en « je ».

Seul en scène, assis sur une chaise, elle-même sur un bloc de béton, l’homme de théâtre fait défiler des tranches de vie, de sa vie. Des instants vécus, des bribes recomposées, reconstruites à chaque spectacle pour le rendre toujours même et différent.

Ainsi, correspondances avec son père, lettres d’amour, documents officiels, certificat militaire apparaissent sur un écran, tandis qu’il imite, avec une neutralité distante, ses conversations téléphoniques enregistrées.

Ces confessions intimes se conjuguent aux instants de l’Histoire en train de s’écrire dans son pays, en particulier lorsqu’il se penche sur son journal tenu lors de la Révolution durant les jours de fièvre, en février 2011 sur la Place Tahrir.

Ahmed El Attar joue à être lui-même, joue de l’intime et du collectif, montre une identité plus complexe qu’on ne veut bien la voir. Je est lui-même. Ahmed El Attar c’est… lui.

En arabe et anglais surtitré

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Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

En partenarait avec le Glob théâtre

Glob Théâtre – Bordeaux 69 Rue Joséphine, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Artisan majeur du théâtre indépendant en Égypte, Ahmed El Attar vit entre Le Caire et Paris et offre, sur les scènes du monde, une performance originale, imprévisible et décalée, dans laquelle il se …

©Ahmed El Attar