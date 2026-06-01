Genillé

On the Moon Again

7 Rue des Noisetiers Genillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez découvrir la Lune comme vous ne l’avez jamais vu avec à sa surface des cratères et autres reliefs visibles. Des télescopes seront installés par les membres de la Société Astronomique de Touraine pour permettre au plus grand nombre d’observer la lune.

Organisé dans plus de 70 pays, On the Moon Again est un événement permettant l’observation de notre satellite avec un télescope ou une lunette. Venez découvrir la Lune comme vous ne l’avez jamais vu avec à sa surface des cratères et autres reliefs visibles. Des télescopes seront installés par les membres de la Société Astronomique de Touraine pour permettre au plus grand nombre d’observer la lune. .

7 Rue des Noisetiers Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contacts@astrotouraine.fr

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English :

Come and discover the Moon as you’ve never seen it before, with craters and other visible features on its surface. Telescopes will be set up by members of the Société Astronomique de Touraine to enable as many people as possible to observe the moon.

L’événement On the Moon Again Genillé a été mis à jour le 2026-06-04 par Loches Touraine Châteaux de la Loire