Metz

On The Moon Again

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les membres de la Société d’Astronomie de Metz M57 vous invitent à venir observer la Lune avec eux dans leurs lunettes, télescopes et jumelles à Metz, juste à côté et en bas de chez vous.

Venez découvrir dans nos lunettes et télescopes les reliefs lunaires avec leurs jeux d’ombres et de lumières, venez découvrir les régions d’alunissage des missions Apollo.

Retrouvez-nous devant le parvis des Arènes.

Pour tout renseignement, par mail jusqu’au samedi 20 juin 12 h.

En cas de ciel couvert la soirée sera annulée.Enfants

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Metz 57000 Moselle Grand Est sam-m57@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The members of the Société d’Astronomie de Metz M57 invite you to come and observe the Moon with them through their scopes, telescopes and binoculars in Metz, just down the road from you.

Use our telescopes and binoculars to discover the lunar landscape, with its play of light and shadow, and the lunar landing regions of the Apollo missions.

Meet us in front of the Arena.

For further information, please contact us by e-mail by Saturday June 20, 12 noon.

In the event of overcast skies, the evening will be cancelled.

L’événement On The Moon Again Metz a été mis à jour le 2026-06-08 par AGENCE INSPIRE METZ