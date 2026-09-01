On va tout fêter ! Boom’Structur CDCN, La Comédie de Clermont, La Cour des 3 Coquins Clermont-Ferrand

lundi 28 septembre 2026 · Boom’Structur CDCN, La Comédie de Clermont, La Cour des 3 Coquins · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

On va tout fêter !

Boom’Structur CDCN, La Comédie de Clermont, La Cour des 3 Coquins 190 boulevard Gustave Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-09-28

Boom’Stuctur CDCN lance le premier festival de danse à Clermont-Ferrand du 28 septembre au 10 octobre 2026, un laboratoire de création artistique ponctué de week-ends hors normes.

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Boom’Structur CDCN, La Comédie de Clermont, La Cour des 3 Coquins 190 boulevard Gustave Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr

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English :

Boom’Stuctur CDCN is launching the first dance festival in Clermont-Ferrand: from September 28 to October 10, 2026, a creative arts laboratory featuring extraordinary weekends.

L’événement On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-01 par Clermont Auvergne Volcans