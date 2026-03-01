On vient chez vous Chansons francophones avec Sébastien Guerrier (guitare) et François Fabre (accordéon) Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins
dimanche 29 novembre 2026 · Place Maréchal de Lattre de Tassigny · Moulins
Informations pratiques
Moulins
On vient chez vous Chansons francophones avec Sébastien Guerrier (guitare) et François Fabre (accordéon)
Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 16:00:00
fin : 2026-11-29 17:00:00
Date(s) :
2026-11-29
De l’espoir, de l’humour, un regard tendre et réaliste sur la société, des tranches de vies à partager, …
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Place Maréchal de Lattre de Tassigny Amphithéâtre Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 56 34 39 contact@leraffut.org
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English :
Hope, humor, a tender and realistic look at society, glimpses into people’s lives to share, …
L’événement On vient chez vous Chansons francophones avec Sébastien Guerrier (guitare) et François Fabre (accordéon) Moulins a été mis à jour le 2026-07-22 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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