On vit une époque formidable, Café Théâtre Drôle de Scène, Bordeaux

On vit une époque formidable 12 – 14 juin Café Théâtre Drôle de Scène Gironde

Tarif unique: 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00+02:00 – 2026-06-12T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T21:15:00+02:00 – 2026-06-14T22:30:00+02:00

Autour d’une table de café, des scènes s’enchaînent. Des conversations banales, des situations familières… et peu à peu, le vernis craque. On vit une époque formidable est une succession de mini-sketchs qui observent notre quotidien avec un humour grinçant et lucide. Une époque où l’on consomme plus qu’on ne ressent, où l’on skie à 20 degrés sur des pistes artificielles, où les robots remplacent les humains, où le bois devient plastique et où les relations se gèrent à coups de thérapies, d’applications et de slogans bien-être. Entre influenceuses qui vendent le bonheur en kit, rapports de pouvoir bancals, hypocrisies sociales, absurdités écologiques et contradictions morales, la pièce dresse le portrait d’un monde qui tourne parfois à l’envers — mais toujours autour d’un café. Drôle, mordante et profondément actuelle, cette création de café-théâtre questionne nos habitudes, nos désirs et nos renoncements, sans jamais donner de leçon. Juste un miroir. Un peu déformant. Et furieusement drôle

Café Théâtre Drôle de Scène 39 rue Paul Verlaine Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/spectacle/on-vit-une-epoque-formidable-401114 »}]

Autour d’un café, des sketches mordants épinglent les absurdités de notre époque. Un miroir drôle, grinçant et furieusement actuel.