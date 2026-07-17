On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S !, Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles, Rennes

Informations pratiques

On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S ! Samedi 25 juillet, 20h30 Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:30:00+02:00

On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S !

Un concert swingué, chaleureux et joyeux qui revisite le forró traditionnel brésilien en s’en éloignant avec liberté et créativité ✨

Une ambiance vivante, sensible et festive à partager ensemble sous les arbres

Samedi 25 juillet – 20h30

Parc des Gayeulles – Guinguette du Parc des Bois

THE FORROSCOPIC’S

Venez tôt, installez-vous, prenez un verre et laissez-vous porter !

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Un concert swingué, chaleureux et joyeux qui revisite le forró traditionnel brésilien en s’en éloignant avec liberté et créativité ✨