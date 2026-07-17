On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S !, Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles, Rennes
samedi 25 juillet 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes
Informations pratiques
On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S ! Samedi 25 juillet, 20h30 Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-25T20:30:00+02:00 – 2026-07-25T22:30:00+02:00
On vous fait voyager au rythme du forró avec THE FORROSCOPIC’S !
Un concert swingué, chaleureux et joyeux qui revisite le forró traditionnel brésilien en s’en éloignant avec liberté et créativité ✨
Une ambiance vivante, sensible et festive à partager ensemble sous les arbres
Samedi 25 juillet – 20h30
Parc des Gayeulles – Guinguette du Parc des Bois
THE FORROSCOPIC’S
Venez tôt, installez-vous, prenez un verre et laissez-vous porter !
Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Un concert swingué, chaleureux et joyeux qui revisite le forró traditionnel brésilien en s’en éloignant avec liberté et créativité ✨
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Vendredi de l’été Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Rennes 17 juillet 2026
- Balade avec la LPO Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Rennes 17 juillet 2026
- Balades méditatives 2026 – vendredi 17 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Gayeulles Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes 17 juillet 2026
- Racontines – Lecture musicale Place Simone de Beauvoir Rennes 17 juillet 2026
- Balade avec la LPO, Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin, Rennes 17 juillet 2026