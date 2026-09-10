On vous rappelle Théâtre du Cyclope Nantes
vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 19:00 –
Gratuit : non De 10,50 € à 15 € Tarif plein : 15 €Tarif réduit : 10,50 €Tarif adhérent : 9 €Réservation en ligne sur www.theatreducyclope.comou par téléphone au 02.51.86.45.07 Tout public
Devenir comédienne : un rêve insensé. À 40 ans, elle se lance ! Mais que dire sur soi à une audition ? Emma parle d’elle, de ses atouts, expériences, de ses hésitations et excès… Sa sincérité sera-t-elle sa meilleure carte ?Un (presque) seule en scène débordant qui réveillera l’artiste en vous ! À partir de 14 ans | Durée : 55min Compagnie : Cie Les Sales CulottesAuteur.ice : Laure Dupéchaud et Aurélie BeylotMise en scène : Aurélie Beylot et Caroline AïnComédienn.es : Laure Dupéchaud et Aurélie BeylotCrédit photos : Thomas Fazio et Anne-Laure Macé
Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/
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