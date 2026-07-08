[Ondes croisées] nova materia + l’oléfan 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Chalon-sur-Saône

[Ondes croisées] nova materia + l’oléfan

71100 Chalon-sur-Saône 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Nova Materia

< Post-punk électronique Paris >

Caroline Chaspoul et Eduardo Henriquez sont les membres fondateurs de Nova Materia, un duo francochilien qui explore les frontières entre la musique électronique, le post-punk et les rythmes industriels. Avant de former Nova Materia, ils étaient membres de Panico, un groupe emblématique de post-punk chilien, pionnier dans la fusion du punk avec des sonorités latines, découvert en Europe au début des années 2000.

Nova Materia se distingue par son approche innovante, utilisant des instruments non conventionnels comme des métaux, des pierres et des objets trouvés pour façonner des paysages sonores immersifs et expérimentaux. Leur musique combine des éléments avant-gardistes tout en conservant une dimension rythmique hypnotique et dansante, influencée par la techno, la musique industrielle et le post-punk.

Réputés pour leurs performances live intenses, leurs concerts se transforment en véritables cérémonies sonores, où tubes de fer suspendus, pierres et plaques de métal deviennent des percussions industrielles et minérales. Le résultat est une expérience unique, hypnotique et cosmique. Personne ne sort indemne d’un concert de Nova Materia, véritable messe sonore .

Le duo a sorti plusieurs albums et EPs sur des labels influents comme Kill the DJ et Crammed Discs, et s’est produit dans des festivals internationaux de renom ainsi que dans des salles de concert à travers le monde. Ils sont également impliqués dans des collaborations artistiques transdisciplinaires avec des créateurs visuels, des chorégraphes et des performeurs, consolidant leur réputation de créateurs d’expériences sonores totales. Parmi ces collaborations, on compte leur travail avec The Limiñanas et Laurent Garnier sur le morceau Que Calor , où Eduardo Henriquez écrit et prête sa voix pour un titre énergique et psychédélique.

L’Oléfan

< Pop expérimentale Dijon >

L’ole´fan est une étrange bête protéiforme née de l’imagination débridée de Lolita et Fania. Sœurs à l’esprit punk, e´leve´es par un pe`re saltimbanque mais e´tudiant la musique classique, elles grandissent ensemble et inventent une musique et un langage a` elles. Musiciennes, elles explorent les timbres de leurs voix et de la trompette pour les me^ler a` des sons savamment construits et des instruments e´lectroniques clavier, guitare électrique, samples. Les textes poe´tiques sont chante´s, murmure´s ou scande´s. Ils sont ancre´s dans l’urgence de notre e´poque et de´livre´s dans une mise a` nue loufoque et enivrante. Tel un kale´idoscope, leurs titres a` multiples facettes, me^lent lyrisme, poe´sie, rythmes et refrains ente^tants, chansons surréalistes et expérimentales, et nous entrai^nent dans un roadmovie musical singulier. Elles partagent dans la vie une complicite´ nourrie de toutes sortes d’expe´riences et ide´es farfelues, et imposent sur sce`ne une énergie sensible une joie féroce, et un humour décapant. Leur EP Dans le Bassin enregistre´ entre la Bourgogne et Paris par Louis DELEGRANGE et mixe´ au studio Ligokyma par Aristide ROSIER- est sorti au Printemps 2026. .

71100 Chalon-sur-Saône 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

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English : [Ondes croisées] nova materia + l’oléfan

L’événement [Ondes croisées] nova materia + l’oléfan Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-28 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I