One man show Olympe dans Premier spectacle L’Appart café Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

One man show Olympe dans Premier spectacle

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

à partir de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-10 20:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Olympe ! Mais si ! La meuf des réseaux qui parle à 1000 à l’heure en racontant des anecdotes !

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

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English :

Olympe! Of course! That girl on social media who talks a mile a minute while telling stories!

L’événement One man show Olympe dans Premier spectacle Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme