One Man Show Titoff Showbiz Casino Tranchant Luc-sur-Mer
One Man Show Titoff Showbiz Casino Tranchant Luc-sur-Mer samedi 7 novembre 2026.
Luc-sur-Mer
One Man Show Titoff Showbiz
Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 21:00:00
fin : 2026-11-07 22:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Avec son nouveau spectacle Showbiz, Titoff vous embarque dans les coulisses du monde du spectacle avec son humour piquant, son autodérision et ses anecdotes savoureuses
Avec son nouveau spectacle Showbiz, Titoff vous embarque dans les coulisses du monde du spectacle avec son humour piquant, son autodérision et ses anecdotes savoureuses. .
Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : One Man Show Titoff Showbiz
With his new show Showbiz, Titoff takes you behind the scenes of the entertainment world with his piquant humour, self-mockery and tasty anecdotes.
L’événement One Man Show Titoff Showbiz Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Luc-sur-Mer (Calvados)
- Exposition le jardin du souffle Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 8 mai 2026
- Tour du Calvados en motos anciennes Salle Brummel Luc-sur-Mer 15 mai 2026
- Exposition de mers et de terres place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 22 mai 2026
- Parcours ton Luc Luc-sur-Mer 23 mai 2026
- Sortie culturelle Salle Brummel Luc-sur-Mer 29 mai 2026