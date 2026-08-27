One man show Vincent Dusso dans Allez hop ! Dégagé ! L’Appart café Bourg-lès-Valence

Informations pratiques

Bourg-lès-Valence

One man show Vincent Dusso dans Allez hop ! Dégagé !

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 19.5 – 19.5 – EUR

à partir de 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-03 20:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Allez Hop ! Dégagé ! Un one-man-show multiprimé, Vincent Dusso manie un humour décapant, une écriture affûtée comme une lame et une galerie de personnages—des plus tendres aux plus agaçants.

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L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65

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English :

Let’s go! Get out of here! In this multi-award-winning one-man show, Vincent Dusso weaves together razor-sharp humor, writing as sharp as a blade, and a cast of characters—ranging from the most endearing to the most annoying.

L’événement One man show Vincent Dusso dans Allez hop ! Dégagé ! Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme