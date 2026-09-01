Open Air Cookie Records avec Sophie Lloyd, Un*Deux, Kabylie Minogue Kilomètre 25 Paris

Informations pratiques

9h de fête non-stop

Après avoir attiré 2400 personnes lors de sa première édition fin mai, l’équipe Cookie Records remet le couvert au Kilomètre 25 avec la merveilleuse reine de la disco Sophie Lloyd, l’inimitable DJ gourou UnDeux* et sa house disco acide aux accents indiens, l’électro orientale des mythiques Kabylie Minogue, l’écurie Nowadays représentée par AudeM et Scolcab, et le crew Brew FM qu’on a découvert dans les coffee shops parisiens.

SOPHIE LLOYD, UK ( , Defected/Glitterbox)

Figure phare de la scène disco-house, Sophie Lloyd est l’auteure de l’hymne « Calling Out » et une prêtresse des soirées Glitterbox. Avec ses sets solaires mêlant soul, disco et house, elle électrise les plus grands festivals et clubs du monde entier. Soutenue par des légendes comme Greg Wilson, Danny Krivit ou François K, elle fait de chaque dancefloor un moment de pure euphorie.

UNDEUX*, FR + SRI LANKA ( , Undeuxstries)

Producteur, DJ et digger insatiable, UN*DEUX aime tordre les codes du club. Entre rééditions aux sonorités indiennes et rythmiques acides, ses sets transforment chaque dancefloor en vrai trip psychédélique. Son mantra ? « Un bon DJ, c’est un bon gourou. »

KABYLIE MINOGUE, FR + LIBAN + ALGÉRIE ( , KM Records)

Révélés au grand public après une Boiler enflammée au Le Bikini, le duo s’est imposé comme l’un des projets les plus excitants de la scène électronique actuelle. On les a vus embraser les Nuits Sonores, le Cabaret Sauvage, Pete The Monkey, l’Institut du Monde Arabe, le Grand Palais, mais aussi plus récemment Virage où ils jouaient aux côtés d’Acid Arab pour une soirée de soutien à la Croix-Rouge libanaise.

Leur musique est un tissage incandescent entre rythmes orientaux et trance 90’s. Distillée, épurée, parfois frontale, elle frappe comme un manifeste. Une invitation à la danse qui dépasse le simple clubbing : un acte fondateur, militant, furieusement novateur et résolument fédérateur.

AUDEM B2B SCOLCAB, FR ( , Nowadays Records)

DJ sets à 4 mains avec la boss du label Nowadays et la fondatrice du crew Brew FM

BREW FM

Leur délire, c’est mixer dans des coffee shops. Leur concept mélange culture café et musique électronique/alternative dans des super ambiances bienveillantes. Ça nous a paru évident de les faire venu jouer pour l’after de cet open air !

Infos pratiques

KILOMÈTRE25, LIEU DE VIE DES CULTURES PÉRIPHÉRIQUES.

Lieu de vie de 2 200 m2 sous le périphérique, le Kilomètre25 accompagne et valorise les expressions artistiques émergentes et les porteurs de projets engagés. La nuit, cet open air devient un espace de libre expression pour les musiques électroniques.

SHOPS, CAPSULES ARTISTIQUES & TATTOOS toute la saison au Kilomètre25.

VESTIAIRES.

2€ par petit article (veste, manteau, petit sac, qui se pend sur un cintre)

4€ par grand article (gros sac, casque de moto, qui ne se pend pas sur un cintre) Capacité limitée, venez léger !

L’open air de la rentrée, c’est le 12 septembre avec Cookie Records !

Le samedi 12 septembre 2026

de 00h00 à 09h00

payant

KM25 Family : 9€

KM25 Community : 12€

Regular : 16€

Late : 20€

After – entrée valable après 5h : 8€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T03:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T12:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T00:00:00+02:00_2026-09-12T09:00:00+02:00

Kilomètre 25 8 Bd Macdonald 75019 Paris

https://shotgun.live/events/cookie-records-sophie-lloyd-kabylie-minogue-kilometre25



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