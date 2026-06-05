Tours

Open Air DJ Set

25 Rue du Commerce Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Flower Power Crew s’installe dans la cour de l’Hotêl Goüin pour une après-midi dédiée aux musiques électroniques. De la House à la Techno, venez profiter d’une ambiance festive en plein cœur de Tours. Préparez-vous à vibrer !

Flower Power Crew s’installe dans la cour de l’Hotêl Goüin pour une après-midi dédiée aux musiques électroniques. De la House à la Techno, venez profiter d’une ambiance festive en plein cœur de Tours. Préparez-vous à vibrer ! .

25 Rue du Commerce Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 05 23 04

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English :

Flower Power Crew takes over the courtyard of the Hotêl Goüin for an afternoon dedicated to electronic music. From House to Techno, come and enjoy a festive atmosphere in the heart of Tours. Get ready to rock!

L’événement Open Air DJ Set Tours a été mis à jour le 2026-06-02 par Tours Val de Loire Tourisme