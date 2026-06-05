Open Air DJ Set Tours
Open Air DJ Set Tours dimanche 28 juin 2026.
Tours
Open Air DJ Set
25 Rue du Commerce Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Flower Power Crew s’installe dans la cour de l’Hotêl Goüin pour une après-midi dédiée aux musiques électroniques. De la House à la Techno, venez profiter d’une ambiance festive en plein cœur de Tours. Préparez-vous à vibrer !
Flower Power Crew s’installe dans la cour de l’Hotêl Goüin pour une après-midi dédiée aux musiques électroniques. De la House à la Techno, venez profiter d’une ambiance festive en plein cœur de Tours. Préparez-vous à vibrer ! .
25 Rue du Commerce Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 05 23 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flower Power Crew takes over the courtyard of the Hotêl Goüin for an afternoon dedicated to electronic music. From House to Techno, come and enjoy a festive atmosphere in the heart of Tours. Get ready to rock!
L’événement Open Air DJ Set Tours a été mis à jour le 2026-06-02 par Tours Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Tours (Indre-et-Loire)
- Feu à volonté Tours 5 juin 2026
- Retour Printanier Tours 5 juin 2026
- Balade Apéro sur la Loire Tours > Rochecorbon Tours 6 juin 2026
- Un festin de mots Tours 6 juin 2026
- Marche des Fiertés Tours 6 juin 2026