Open Air House, 52 rue de lancry, Paris
Open Air House, 52 rue de lancry, Paris samedi 20 juin 2026.
Open Air House 20 et 21 juin 52 rue de lancry Paris
Sur la voirie, il n’y a pas de limite de personnes. Nous prevoyons le système son.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T12:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:59:00+02:00
Préparez-vous à une soirée rythmée par des sonorités house groovy et funky, entre basses chaleureuses, grooves percussifs et influences disco. Le set proposera une montée progressive en intensité, alternant morceaux entraînants, edits funky et sélections plus deep pour maintenir une énergie dansante tout au long de la soirée.
52 rue de lancry 52 rue Lancry 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France
Préparez-vous à une soirée rythmée par des sonorités house groovy et funky, entre basses chaleureuses, grooves percussifs et influences disco. Le set proposera une montée progressive en intensité, et…
©ministère de la Culture
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