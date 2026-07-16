Open atelier, MO.CO. Panacée, Montpellier

Informations pratiques

Open atelier Samedi 19 septembre, 14h00 MO.CO. Panacée Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un atelier de création pour adultes autour de la thématique du monstre et de la monstruosité, en lien avec les œuvres de l’exposition À fleur de peau.

** Certaines œuvres de l’exposition à caractère sexuel ou violent peuvent heurter la sensibilité de certains et certaines.

Son accès n’est pas recommandé aux moins de 16 ans non-accompagnés.**

MO.CO. Panacée 14 Rue de l’Ecole de Pharmacie, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie +33499582809 https://www.moco.art [{« type »: « email », « value »: « mocoreservation@moco.art »}] Ancien collège royal de médecine de la ville devenu centre d’art contemporain, le MO.CO. Panacée est un lieu d’exposition dédié à la création émergente.

Institution singulière, MO.CO. est à l’image de son territoire : libre et audacieux.

MO.CO. Montpellier Contemporain est un écosystème artistique qui va de la formation jusqu’à la collection, en passant par la production, l’exposition et la médiation, grâce à la réunion d’une école d’art et deux centres d’art contemporain : le MO.CO. Esba (École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier), le MO.CO. Panacée (laboratoire de la création contemporaine) et le MO.CO. (espace dédié à des expositions d’envergure internationale). Tramway : lignes 1 ou 4 arrêt Louis Blanc. Voiture : suivre la direction « centre-ville » puis se garer au parking Corum, à 5mns à pied. Vélo : un emplacement pour les vélos ou trottinettes se situe en face du MO.CO. Panacée.

Un atelier de création pour adultes autour de la thématique du monstre et de la monstruosité, en lien avec les œuvres de l’exposition À fleur de peau.

© MO.CO. Montpellier Contemporain