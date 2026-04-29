Open Beach Volley d’Anglet Plage des Sables d’Or Anglet
Open Beach Volley d’Anglet Plage des Sables d’Or Anglet vendredi 14 août 2026.
Anglet
Open Beach Volley d’Anglet
Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Inscrit parmi les étapes majeures du Championnat de France de beach-volley, l’Open Beach Volley d’Anglet réunit chaque année l’élite du beach-volley français.
Pendant trois jours de compétition intense, plus de 130 athlètes s’affrontent pour décrocher le titre dans un format spectaculaire en 2×2. Rapidité, puissance, technique et engagement rythment les rencontres, offrant au public des échanges impressionnants et un niveau de jeu remarquable.
Organisé sur la plage des Sables d’Or, au cœur du quartier de la Chambre d’Amour à Anglet, cet événement sportif se déroule dans un cadre exceptionnel entre sable fin et océan.
Un rendez-vous incontournable de l’été pour les passionnés de sport et les curieux en quête de spectacle sur la Côte basque. .
Plage des Sables d’Or Avenue des Dauphins Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine aobeachbask@gmail.com
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English :
L’événement Open Beach Volley d’Anglet Anglet a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Anglet
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