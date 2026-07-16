OPEN ÉCOMUSÉE | Atelier d’impressions végétales avec Véronique Buyer Créations, Écomusée de la Bintinais, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

OPEN ÉCOMUSÉE | Atelier d’impressions végétales avec Véronique Buyer Créations Mercredi 5 août, 14h00 Écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T17:00:00+02:00

Recouvertes de peinture et appliquées sur un papier, les feuilles créent de belles compositions colorées laissant apparaître le détail délicat des nervures et la singularité de chacune des espèces végétales croisées sur votre chemin.

Atelier familial ouvert à toutes et à tous dès 3 ans.

Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez découvrir la technique de l’impression à partir de végétaux ramassés pendant votre balade dans les jardins de l’Ecomusée.