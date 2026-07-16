OPEN ÉCOMUSÉE | Des mots pour la nature, ateliers et jeux par l’Etabli des mots, Écomusée de la Bintinais, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

OPEN ÉCOMUSÉE | Des mots pour la nature, ateliers et jeux par l’Etabli des mots Mardi 4 août, 14h00 Écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T17:30:00+02:00

La librairie vous propose :

– une chasse au Trésor en famille à travers le parc de l’Ecomusée, avec énigmes et lectures autour des « trésors » trouvés (14h30-16h30), suivie d’une séance de lectures à 16h45

– des lectures au potager pour mettre de la poésie dans vos assiettes (14h45 – 16h30)

– un atelier d’écriture et de dessin, tout public, pour donner libre cours à votre imagination sur la nature et l’écomusée (15h30-17h30)

– un coin librairie sur la nature, le potager, les plantes.

Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne

La librairie l’Etabli des Mots s’invite pour l’Open écomusée à la Bintinais.