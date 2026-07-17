OPEN ÉCOMUSÉE | Nature – exposition et ateliers avec Bamboupop, Écomusée de la Bintinais, Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Informations pratiques

OPEN ÉCOMUSÉE | Nature – exposition et ateliers avec Bamboupop 4 – 7 août Écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T10:00:00+02:00 – 2026-08-07T17:00:00+02:00

Sur cette quatrième exposition de peinture, le thème nature est toujours d’actualité. Dans un lieu comme l’écomusée de la Bintinais, Bamboupop avait à coeur d’exposer des oeuvres qui invitent à se ressourcer, à prendre l’air, voyager, partir à l’aventure, observer la nature environnante. Faire germer votre premier poème en haïku ? Prendre du temps à soi, pour soi, par les mots comme par les yeux et laisser ses sens déambulés, flânés…

Une invitation à lâcher-prise !

Les ateliers auront lieu les mercredi 5 et vendredi 7 août après-midi. L’exposition est en visite libre du mardi 4 au vendredi 7 août toute la journée.

Écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche 35200 Rennes Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Noyal-sur-Seiche Ille-et-Vilaine Bretagne

Venez à la découverte de l’artiste Bamboupop : expositions de peinture, ateliers et lectures autour du haïku.