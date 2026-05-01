Carnac

Open international Tennis Carnac

Allée des tennis Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 11:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-05-29 2026-05-30

Tournoi de tennis professionnel masculin comptant pour le classement ATP mondial. 70 joueurs entre la 250ème place et la 700ème,

7 jours de compétition, 2 épreuves (simple et double).

Restauration snacking bar sur place.

Tribunes pour accueillir le public

Vente de produits dérivés .

Allée des tennis Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 62 76 09 85

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English :

L’événement Open international Tennis Carnac Carnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon