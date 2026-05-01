Open international Tennis Carnac Carnac
Open international Tennis Carnac Carnac dimanche 24 mai 2026.
Carnac
Open international Tennis Carnac
Allée des tennis Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24 2026-05-29 2026-05-30
Tournoi de tennis professionnel masculin comptant pour le classement ATP mondial. 70 joueurs entre la 250ème place et la 700ème,
7 jours de compétition, 2 épreuves (simple et double).
Restauration snacking bar sur place.
Tribunes pour accueillir le public
Vente de produits dérivés .
Allée des tennis Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 6 62 76 09 85
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English :
L’événement Open international Tennis Carnac Carnac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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