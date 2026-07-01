Open Jam, Le Tamanoir, Gennevilliers

Informations pratiques

Open Jam Jeudi 17 décembre, 20h30 Le Tamanoir Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T23:50:00+01:00

Fin : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T23:50:00+01:00

Une invitation à toutes et tous, musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, quelle que soit son expérience, sa maîtrise instrumentale, à monter sur la scène du Tamanoir pour partager ensemble un bon moment, sur quelques notes de musique, donner de la voix ou partir sur des grooves endiablés. Encadrée par nos professeurs et animée dans un esprit bienveillant, tolérant, sans jugement, cette jam se veut éclectique et respectueuse de chacun. Elle est pensée comme un rendez-vous convivial permettant des rencontres impromptues où amateurs et professionnels se mélangent, nous révélant souvent de belles surprises, des instants magiques, toujours uniques. Batterie, percussions, clavier et amplis à disposition, mais n’hésitez pas à apporter vos instruments !

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

Jam jam