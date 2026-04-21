Open mic by Gordie Promenade du Docteur Paul Lavat Granville
Open mic by Gordie Promenade du Docteur Paul Lavat Granville dimanche 3 mai 2026.
Granville
Open mic by Gordie
Promenade du Docteur Paul Lavat LE YACHT CLUB Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
L’Open Mic by Gordie est une scène ouverte à tous.tes, pensée comme un espace d’expression libre et bienveillant.
Elle s’adresse à celles et ceux qui ont envie de jouer, chanter et partager des chansons, quel que soit leur niveau.
Élèves d’écoles de musique, musicien·nes amateur·ices, artistes en devenir ou personnes n’ayant jamais joué sur scène chacun·e peut monter sur scène pour interpréter une ou deux chansons, sans pression ni jugement.
Inscriptions via le formulaire accessible grâce au QR code ou sur place 1 heure avant.
L’ordre de passage est établi le jour même afin de garantir une session fluide.
Chaque participant·e dispose de 15 minutes pour jouer deux à trois chansons, reprises ou compositions originales.
Il est possible de jouer seul·e ou accompagné·e, avec des instruments acoustiques ou une amplification légère.
Une sonorisation de base est fournie sur place. .
Promenade du Docteur Paul Lavat LE YACHT CLUB Granville 50400 Manche Normandie +33 6 60 38 69 56 thomas@lajunglebleue.fr
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English : Open mic by Gordie
L’événement Open mic by Gordie Granville a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Granville Terre et Mer
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