Open Mic / Vocal Jam avec Katherine Curnow Le Baiser Salé Paris

Venez découvrir l’une des meilleures soirées musicales nocturnes de Paris ! Animée par Katherine Curnow, la jam vocale du vendredi soir réunit certains des meilleurs chanteurs et instrumentistes de la scène parisienne, célébrant les sonorités neo soul, RnB, soul, funk, groove, pop, et bien plus encore.

Chaque vendredi soir, Katherine et le house band ouvrent la soirée avec un set de morceaux neo soul, RnB, soul et groove avant de lancer la jam session. Que vous soyez chanteur, instrumentiste ou simplement amateur de musique live à la recherche de bonnes vibes et d’un excellent moment pour finir votre vendredi en beauté, rejoignez-nous au Baiser Salé.

Tous les chanteurs et instrumentistes sont les bienvenus pour participer à la jam session. Les inscriptions se font en début de soirée et fonctionnent selon le principe du premier arrivé, premier servi — pensez à réserver à l’avance ou à arriver tôt pour éviter toute déception.

Lineup:



KATHERINE CURNOW voix

ENZO ACCURSI guitare

THOMAS SALVATORE claviers

TAYLOR PHILEMON batterie

Le vendredi 24 avril 2026

de 23h30 à 01h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T02:30:00+02:00

fin : 2026-04-25T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-24T23:30:00+02:00_2026-04-24T01:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/



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