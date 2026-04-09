Open Mic / Vocal Jam avec Katherine Curnow Le Baiser Salé Paris

Chaque vendredi soir à partir de minuit, Katherine Curnow anime la jam dans une ambiance festive, où se réunissent des chanteurs, chanteuses et instrumentistes talentueux de la scène parisienne ! On y célèbre les sons du neosoul, R&B, soul, funk, groove, pop, et bien d’autres influences.

Ouverte aux vocalistes, musicien·nes, et bien sûr aux amoureux·se de musique live, cette jam est la soirée tardive idéale pour terminer le vendredi dans une atmosphère créative et conviviale !

Inscriptions en début de soirée : premier arrivé, premier servi !

Nous vous conseillons donc de venir tôt ou de réserver à l’avance.

Lineup:



KATHERINE CURNOW voix

TBA

Le vendredi 24 juillet 2026

de à

Le vendredi 17 juillet 2026

de à

Le vendredi 10 juillet 2026

de à

Le vendredi 03 juillet 2026

de 23h30 à 01h00

Le vendredi 26 juin 2026

de 23h30 à 01h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T02:30:00+02:00

fin : 2026-07-25T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-26T23:30:00+02:00_2026-06-26T01:00:00+02:00;2026-07-03T23:30:00+02:00_2026-07-03T01:00:00+02:00;2026-07-10T00:00:00+02:00_2026-07-10T23:59:00+02:00;2026-07-17T00:00:00+02:00_2026-07-17T23:59:00+02:00;2026-07-24T00:00:00+02:00_2026-07-24T23:59:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/



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