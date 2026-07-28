Open my chest and place our tomorrows inside, spectacle d’Emmanuel Eggermont au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Danser notre avenir, se laisser traverser par les coups de cœur d’une jeunesse, passionnée… mais par quoi ? Le geste d’un artiste qui prête son corps au foisonnement de la Gen Z, sur les traces d’un optimisme qu’on croyait perdu. Un manifeste sensible.

Par quoi jure la jeunesse ? La fameuse Génération Z, ces citoyen·nes qui ont autour de vingt ans, qui voteront ou viennent de voter pour la première fois, semblent avoir moins confiance en l’avenir que leurs aîné·es. Mais qu’en est-il réellement ? Emmanuel Eggermont a demandé à une centaine d’entre eux·elles, aux profils socio-culturels très variés, de partager les sources d’inspiration qui les animent au quotidien : films culte, musiques préférées, jeux vidéo, images, romans ou poèmes… Ainsi se constitue la radiographie de leur expérience du monde.

Sauf que l’intention d’Emmanuel Eggermont n’est pas de restituer un catalogue. Fort d’une architecture précise et articulée jusque dans le moindre geste, il construit une partition chorégraphique vivante et multiple, traversée par une vision subjective de certaines références. L’atmosphère d’une pièce en perpétuel chantier se retrouve jusque dans la scénographie conçue en complicité avec Paolo Morvan. Les strates sonores de Julien Lepreux (Rouge Gazon) et les mélodies électroniques du jeune prodige leisurely t qui animent Open my chest… répondent à leur tour à l’univers de la génération qui forgera l’avenir du monde.

Avec le festival Faits d’hiver. www.faitsdhiver.com

Une capsule temporelle, esquissant un portrait sensible d’une génération en quête de sens. Sceneweb.fr,

Atelier de danse avec Emmanuel Eggermont Samedi 9 janvier 2027 de 16h à 19h / Salle de spectacle

Adultes, tous niveaux

Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€ (22€ avec la Carte Carreau)

Réservez en cliquant ici !

Emmanuel Eggermont prête son corps aux rêves, aux références et aux élans d’une jeunesse passionnée pour composer un solo aussi intime que politique !

Le mercredi 13 janvier 2027

de 19h30 à 20h30

Le mardi 12 janvier 2027

de 19h30 à 20h30

payant

De 11 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-12T20:30:00+01:00

fin : 2027-01-13T21:30:00+01:00

Date(s) : 2027-01-12T19:30:00+02:00_2027-01-12T20:30:00+02:00;2027-01-13T19:30:00+02:00_2027-01-13T20:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

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