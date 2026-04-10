Open Spaces | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes place Sugny Clermont-Ferrand
Open Spaces | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes place Sugny Clermont-Ferrand mardi 5 mai 2026.
Clermont-Ferrand
Open Spaces | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes
place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-05
Date(s) :
2026-05-05
Le monde symphonique est, depuis quelques décennies, un espace restreint ; une raison de plus pour apprécier la démarche de l’Orchestre Auvergne-Rhône-Alpes, lorsqu’il s’associe à Musiques démesurées pour imaginer ce programme.
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place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
For some decades now, the symphonic world has been a restricted space; all the more reason to appreciate the approach taken by the Orchestre Auvergne-Rhône-Alpes, when it joined forces with Musiques démesurées to create this program.
L’événement Open Spaces | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-07 par Clermont Auvergne Volcans
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