Open Stage / All World Waacking Festival 2026 Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Le All World Waacking Festival, qui célèbre la culture waacking, débarque au Carreau du Temple avec L’Open Stage : 5 pièces, 5 énergies, 1 seule soirée. De jeunes chorégraphes émergents, issus de la scène waacking internationale, dévoilent leur work-in-progress !

Programme :

« Ce qui reste » — Marine Laner — Suisse

« Lumière Brute » — Axelle « Ebony » Munezero — Finlande / Canada

« Eyo » — Mario Durán — Espagne

« Femmes en pièces » — Alexe Lebel-Faille — Canada

« In-Out-Back-Up » — Sophie Meyer — Suisse

Découvrez la fine fleur de la création Waacking avec l’Open Stage de All World Waacking Festival !

Le vendredi 10 juillet 2026

de 19h30 à 21h30

payant

20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-11T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T19:30:00+02:00_2026-07-10T21:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



Afficher la carte du lieu Le Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire

