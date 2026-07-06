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Open Stage / All World Waacking Festival 2026 Le Carreau du Temple Paris

vendredi 10 juillet 2026 · Le Carreau du Temple · Paris

Open Stage / All World Waacking Festival 2026 Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Lieu
Le Carreau du Temple
Adresse
4 rue Eugène Spuller
Ville
75003 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>20 euros.</p>

Le All World Waacking Festival, qui célèbre la culture waacking, débarque au Carreau du Temple avec L’Open Stage : 5 pièces, 5 énergies, 1 seule soirée. De jeunes chorégraphes émergents, issus de la scène waacking internationale, dévoilent leur work-in-progress !

Programme :

  • « Ce qui reste » — Marine Laner — Suisse
  • « Lumière Brute » — Axelle « Ebony » Munezero — Finlande / Canada
  • « Eyo » — Mario Durán — Espagne
  • « Femmes en pièces » — Alexe Lebel-Faille — Canada
  • « In-Out-Back-Up » — Sophie Meyer — Suisse

Découvrez la fine fleur de la création Waacking avec l’Open Stage de All World Waacking Festival !
Le vendredi 10 juillet 2026
de 19h30 à 21h30
payant

20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-11T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T19:30:00+02:00_2026-07-10T21:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller  75003 Paris
Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)
Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)
Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple


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