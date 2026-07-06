Open Stage / All World Waacking Festival 2026 Le Carreau du Temple Paris
vendredi 10 juillet 2026 · Le Carreau du Temple · Paris
Informations pratiques
Le All World Waacking Festival, qui célèbre la culture waacking, débarque au Carreau du Temple avec L’Open Stage : 5 pièces, 5 énergies, 1 seule soirée. De jeunes chorégraphes émergents, issus de la scène waacking internationale, dévoilent leur work-in-progress !
Programme :
- « Ce qui reste » — Marine Laner — Suisse
- « Lumière Brute » — Axelle « Ebony » Munezero — Finlande / Canada
- « Eyo » — Mario Durán — Espagne
- « Femmes en pièces » — Alexe Lebel-Faille — Canada
- « In-Out-Back-Up » — Sophie Meyer — Suisse
Découvrez la fine fleur de la création Waacking avec l’Open Stage de All World Waacking Festival !
Le vendredi 10 juillet 2026
de 19h30 à 21h30
payant
20 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-11T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T19:30:00+02:00_2026-07-10T21:30:00+02:00
Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris
Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)
Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)
Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple
Afficher la carte du lieu Le Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Stage : Semaine bien-être (à la carte) Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Atelier theatre et danse 7-10 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 6 juillet 2026
- Stage de théâtre gratuit pour adolescent·e·s 12-18 ans Association Les Enfants de la Goutte d’Or (EGDO) PARIS 6 juillet 2026
- STAGE FABRICATION DE MASQUES – ATELIERS POUR LES ENFANTS Ateliers SOUHAM Paris 6 juillet 2026
- Stage d’été en arts plastiques association Arzazou PARIS 14 – PARIS 6 juillet 2026