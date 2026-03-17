Open Studio à l’Atelier 11 Cité Falguière : rencontrez Asja Mijović et Lora Zyuzina ! Atelier 11 Cité Falguière Paris

L’AiR Arts a le plaisir de vous inviter à un Open Studio à l’Atelier 11, l’occasion de rencontrer les artistes contemporaines Asja Mijović et Lora Zyuzina et de découvrir l’énergie nouvelle qu’elles apportent à l’esprit historique de la Cité Falguière. Chaïm Soutine et Amedeo Modigliani ont autrefois partagé ces mêmes espaces de travail, et aujourd’hui, la résidence à l’Atelier 11 continue d’être une plateforme essentielle pour les échanges créatifs et l’inspiration mutuelle.

Dans le travail de ces artistes, les frontières entre l’éphémère et l’éternel s’estompent. Elles activent la matière pour élargir les conceptions de la matière organique et jouent avec les limites de la décomposition et de la conservation.

Asja Mijović est une artiste visuelle et curatrice originaire du Monténégro. Travaillant à la fois dans les domaines de la sculpture, de l’installation et de la performance, sa pratique s’intéresse à la dégradation des matériaux, à la mémoire et à la rupture en tant que conditions génératrices. Elle puise une grande partie de son inspiration dans des rencontres fortuites ou des moments surpris lors de ses déplacements, lorsque le corps est immobile mais que le monde bouge.

Au cours de sa résidence à L’AiR Arts à l’Atelier 11, Asja Mijovic présentera Dead Flowers Rising, une installation composée de fleurs synthétiques enfermées dans des vitrines en verre et des émulsions de gélatine. Provenant de matériaux jetés dans des cimetières, ces fragments rendent hommage à la tradition de la nature morte.

L’œuvre explore les possibilités d’invention et de réinterprétation de la forme classique de la nature morte, inspirée par l’héritage de cette pratique à la Cité Falguière, notamment les œuvres de son ancien résident, Chaim Soutine. Les fleurs en polyester trouvées par Mijovic sont détériorées, fanées et fragiles, se décomposant vers leur propre abstraction. N’ayant plus de caractère commémoratif, l’installation contemple la fugacité des fleurs en plastique vers une nouvelle forme.

Lora Zyuzina est une sculptrice céramiste originaire de Russie, aujourd’hui installée à Paris. Dans son travail, Zyuzina explore les thèmes de la liberté d’expression et de la censure à travers le prisme du street art. Pour elle, la ville est un site archéologique où l’on peut « lire » la vie de ses habitants à travers le paysage urbain.

Inspirée par la façon dont, il y a plus d’un siècle, la Cité Falguière a été le théâtre d’une rencontre entre la poésie et les arts visuels, Lora Zyuzina évoque la rencontre entre Anna Akhmatova et Amedeo Modigliani. Ici, une poétesse et un peintre ont conversé à travers les mots et les lignes. Le texte coexistait avec le corps, et l’image émergeait avec la voix. L’artiste estime que leur connexion tenait moins à des textes spécifiques qu’à une zone temporelle d’échanges culturels intenses : poésie, lecture, promenades et discussions sur l’art, l’une des premières expériences formatrices d’une jeune poète dans l’art européen.

Aujourd’hui, le texte revient dans cet espace, non plus sur papier ou dans un dessin, mais dans de l’argile cuite, où le langage poétique peut exister sous la forme d’un objet. Il ne s’agit pas simplement d’un travail graphique, mais d’une poétique visuelle, où le texte fait partie intégrante de l’image et du sens. Le projet de Lora Zyuzina poursuit ce dialogue historique à travers la sculpture.

Cet événement est présenté en partenariat entre L’AiR Arts et L’atelier des artistes en exil.

L’AiR Arts est fier de la diversité des origines de ses résidents et de la variété des perspectives qu’ils apportent à l’Atelier 11. Bien que nous ne soyons pas responsables des opinions personnelles exprimées par les participants, nous restons attachés à un environnement inclusif où tous les hôtes, résidents et invités sont traités avec respect.

À l’occasion d’un Open Studio organisé par L’AiR Arts, Asja Mijović et Lora Zyuzina déploient à l’historique Atelier 11 des œuvres qui interrogent la matière dans tous ses états : entre décomposition et persistance, entre silence des objets et mémoire des lieux, leurs pratiques tissent un dialogue intime avec l’héritage de la nature morte et la poésie des rencontres.

Le samedi 25 avril 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00

Atelier 11 Cité Falguière 11 Cité Falguière 75015 Paris

https://www.lairarts.com/open-studio-april-2026.html



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