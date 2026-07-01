Open Week, Opéra de Lille, Lille

Informations pratiques

Open Week 16 – 19 septembre Opéra de Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T18:00:00+02:00 – 2026-09-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Quatre fois par saison, pendant plusieurs soirées, le Grand foyer de l’Opéra se transforme en une véritable agora créative et vibre au rythme de la production lyrique en cours de répétition.

Chacun est invité à venir partager des moments d’échange et de découverte : conversations avec les artistes, rencontres inspirantes, interventions musicales et théâtrales, ateliers de danse, œuvres collaboratives, DJ sets, etc.

Entièrement libre et gratuite, la programmation s’adresse à tous, que l’on connaisse la maison comme sa poche ou que l’on y vienne pour la première fois !

De 18h à 22h

Entrée libre et gratuite

Le samedi après-midi, des activités sont spécialement dédiées aux familles (gratuit, sur réservation).

Programme détaillé disponible en ligne quelques jours avant l’évènement, sur le site de l’Opéra de Lille.

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 62 21 21 21

Autour de l’opéra « Alcina » de Händel

© Simon Gosselin