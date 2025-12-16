Opéra Birds on a Wire Dom La Nena & Rosemary Standley Opéra de Rouen Normandie Rouen

Opéra Birds on a Wire Dom La Nena & Rosemary Standley

Opéra de Rouen Normandie 30 Rue Bourg l’Abbé Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:00:00

fin : 2026-03-31 21:30:00

Date(s) :

2026-03-31

Une traversée musicale chuchotée par un duo en apesanteur.

La musique de chambre sobre et raffinée de Rosemary Standley et Dom La Nena fait planer un esprit baroque sur des reprises entre folk, musique du monde et classique. L’alchimie de la voix céleste et du violoncelle délicat convoque les imaginaires dans un voyage d’émotions.

Production La Familia

Durée 1h30, sans entracte .

Opéra de Rouen Normandie 30 Rue Bourg l’Abbé Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opéra Birds on a Wire Dom La Nena & Rosemary Standley

L’événement Opéra Birds on a Wire Dom La Nena & Rosemary Standley Rouen a été mis à jour le 2025-12-16 par Seine-Maritime Attractivité